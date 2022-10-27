Шипулин о недопуске сборных к олимпийской квалификации: «Это произвол и продолжение несправедливого отношения к России во всех видах спорта»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола ( ) отреагировал на новость о недопуске сборных России до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

«Шансы у нас, конечно, есть, но они, к сожалению, зависят не от наших сборных. Надо бороться, всячески протестовать и проявлять свое несогласие. Я думаю, что так и будет. Наша страна будет бороться всяческими методами.

Это произвол и продолжение несправедливого отношения к России во всех видах спорта. Очередная пакость от тех людей, которые вообще вряд ли соображают, что спорт – это мир.

Надо бороться, и я думаю, что никто не будет сидеть сложа руки. Но мне сложно сказать, как будет складываться ситуация.

Сейчас нас словно чем-то прибили сверху, они раз за разом вынашивают какие-то бредовые идеи. Не понимая, что за этим стоят спортсмены, ведь спорт – это великое искусство», – сказал Шипулин.