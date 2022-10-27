Михайлов о недопуске сборной России к олимпийской квалификации: «Это уже не спорт, а политика»

Теги сборная России по волейболу Максим Михайлов Париж-2024 олимпийская квалификация Политика Волейбол

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов прокомментировал новость о недопуске сборных России по волейболу до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

«Конечно, плохо отношусь к этому, это уже не спорт, а политика. Но в принципе новость ожидаема.

С другими игроками из сборной России обсуждали возможное отстранение, все считают несправедливым отцеплять команду не по спортивному принципу», – сказал Михайлов.

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