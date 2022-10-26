«Одни счастливы, другие не понимают моего решения. Но эти люди – не моя семья и не мои друзья». Американский волейболист Андерсон о переходе в «Зенит»

Волейболист сборной США Мэттью Андерсон рассказал о решении перейти в петербургский «Зенит».

– Пока вы приехали один. Как семья восприняла решение? Волновалась?

– Думаю, везде в мире переживают. Потому что все предположения и заявления – «а что может произойти?» – опасны. Но, опять же, это политика, а в ней я не настолько состоятелен.

Это до сих пор остается непростым решением – приехать сюда. Все из-за потенциала будущих обстоятельств. Однако я чувствую уверенность, понимаю, что в клубе позаботятся о моей безопасности и безопасности моей семьи, которая скоро прибудет.

– Вы разорвали контракт с китайским «Шанхаем» и подписали с «Зенитом». Что стало определяющим фактором?

– Я не знал, что случится в Китае по ходу сезона, потому что нам не дают всей информации. Так что играть за «Зенит» – отличная возможность. Это поможет мне как игроку, я буду готовиться к окончанию карьеры в будущем. Это отличный шанс выиграть еще чемпионство и соревноваться на высоком уровне.

– Читали ли вы о своём трансфере в американских газетах?

– В Америке, наверное, ни одного материала про мой трансфер. Волейбол не так популярен. Может быть, если только в каких-то блогах появлялась информация. Но никаких официальных заявлений в прессе я не видел.

– А в блогах какие отзывы?

– Как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но эти люди – не моя семья и не мои друзья. Они просто говорят, так пусть продолжают говорить, – рассказал Андерсон.