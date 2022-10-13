Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Югра-Самотлор» сыграет с «Газпром-Югрой», казанский «Зенит» против московского «Динамо» и другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей Строитель АСК (Нижний Новгород) Зенит Санкт-Петербург Волейбол

C 14 по 15 октября пройдут матчи третьего тура мужского чемпионата России по волейболу. 

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

3-й тур

14 октября

Югра-Самотлор – Газпром-Югра – 17.00

 

Динамо-ЛО – Нефтяник – 18.00

 

15 октября

Кузбасс – Урал – 13.00

 

Локомотив – Строитель – 15.00

 

Динамо Москва – Зенит-Казань – 16.30

 

Белогорье – Енисей – 17.30

 

АСК – Факел – 18.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Нова – 19.00

 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Зенит Санкт-Петербург – 2-0 (6),  Факел – 2-0 (6), Динамо-ЛО – 2-0 (6), Динамо Москва – 2-0 (6), АСК – 2-0 (5), Урал – 1-1 (3), Белогорье – 1-1 (3), Локомотив – 1-1 (3), Кузбасс – 1-1 (2), Газпром-Югра – 0-2 (1), Югра-Самотлор – 0-2 (1), Строитель – 0-2 (0), Нова – 0-2 (0), Нефтяник – 0-2 (0), Енисей – 0-2 (0).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные