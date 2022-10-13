Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Югра-Самотлор» сыграет с «Газпром-Югрой», казанский «Зенит» против московского «Динамо» и другие матчи
C 14 по 15 октября пройдут матчи третьего тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
3-й тур
14 октября
Югра-Самотлор – Газпром-Югра – 17.00
Динамо-ЛО – Нефтяник – 18.00
15 октября
Кузбасс – Урал – 13.00
Локомотив – Строитель – 15.00
Динамо Москва – Зенит-Казань – 16.30
Белогорье – Енисей – 17.30
АСК – Факел – 18.00
Зенит Санкт-Петербург – Нова – 19.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Зенит Санкт-Петербург – 2-0 (6), Факел – 2-0 (6), Динамо-ЛО – 2-0 (6), Динамо Москва – 2-0 (6), АСК – 2-0 (5), Урал – 1-1 (3), Белогорье – 1-1 (3), Локомотив – 1-1 (3), Кузбасс – 1-1 (2), Газпром-Югра – 0-2 (1), Югра-Самотлор – 0-2 (1), Строитель – 0-2 (0), Нова – 0-2 (0), Нефтяник – 0-2 (0), Енисей – 0-2 (0).
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