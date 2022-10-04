Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Динамо-ЛО» сыграет с «Енисеем», «Нефтяник» встретится с петербургским «Зенитом» и другие матчи

C 5 по 9 октября пройдут матчи второго тура мужского чемпионата России по волейболу. «Динамо-ЛО» сыграет с «Енисеем», «Нефтяник» встретится с петербургским «Зенитом».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
2-й тур
5 октября
Динамо-ЛО – Енисей – 18.00
8 октября
Нефтяник – Зенит Санкт-Петербург – 16.00
Зенит Казань – Нова – 17.00
Динамо Москва – Локомотив – 18.00
9 октября
Урал – Белогорье – 15.00
Факел – Югра-Самотлор – 16.00
Газпром-Югра – Кузбасс – 17.00
Строитель – АСК – 17.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Белогорье – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Факел – 1-0 (3), Динамо Москва – 1-0 (3), Динамо-ЛО – 1-0 поражений (3), АСК – 1-0 (2), Югра-Самотлор – 0-1 (1), Урал – 0-1 (0), Строитель – 0-1 (0), Кузбасс – 0-1 (0), Газпром-Югра – 0-1 (0), Нова – 0-1 (0), Нефтяник – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.