Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Динамо-ЛО» сыграет с «Енисеем», «Нефтяник» встретится с петербургским «Зенитом» и другие матчи

C 5 по 9 октября пройдут матчи второго тура мужского чемпионата России по волейболу. «Динамо-ЛО» сыграет с «Енисеем», «Нефтяник» встретится с петербургским «Зенитом».

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

2-й тур

5 октября

Динамо-ЛО – Енисей – 18.00

8 октября

Нефтяник – – 16.00

Зенит Казань – Нова – 17.00

– – 18.00

9 октября

Урал – Белогорье – 15.00

Факел – Югра-Самотлор – 16.00

Газпром-Югра – Кузбасс – 17.00

Строитель – АСК – 17.00

Турнирное положение: – 1 победа – 0 поражений (3 очка), – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Факел – 1-0 (3), Динамо Москва – 1-0 (3), Динамо-ЛО – 1-0 поражений (3), АСК – 1-0 (2), Югра-Самотлор – 0-1 (1), Урал – 0-1 (0), Строитель – 0-1 (0), Кузбасс – 0-1 (0), Газпром-Югра – 0-1 (0), Нова – 0-1 (0), Нефтяник – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.