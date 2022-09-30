Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. «Югра-Самотлор» встретится с АСК, «Динамо-ЛО» против «Урала» и другие матчи

C 30 сентября по 3 октября пройдут матчи первого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Югра-Самотлор» встретится с АСК, «Динамо-ЛО» против «Урала».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
1-й тур
30 сентября
Югра-Самотлор – АСК – 17.00
Динамо-ЛО – Урал – 18.00
1 октября
Локомотив – Нова – 15.00
Строитель – Динамо Москва – 17.00
Зенит Санкт-Петербург – Енисей – 18.00
2 октября
Зенит Казань – Нефтяник – 17.00
Белогорье – Газпром-Югра – 17.30
3 октября
Кузбасс – Факел – 15.00
Турнирное положение: Югра-Самотлор – 0 побед – 0 поражений (0 очков), АСК – 0-0 (0), Динамо-ЛО – 0-0 (0), Урал – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Нова – 0-0 (0), Строитель – 0-0 (0), Динамо Москва – 0-0 (0), Зенит Санкт-Петербург – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Зенит Казань – 0-0 (0), Нефтяник – 0-0 (0), Белогорье – 0-0 (0), Газпром-Югра – 0-0 (0), Кузбасс – 0-0 (0), Факел – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.