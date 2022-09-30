Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. «Югра-Самотлор» встретится с АСК, «Динамо-ЛО» против «Урала» и другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей Строитель АСК (Нижний Новгород) Зенит Санкт-Петербург Волейбол

C 30 сентября по 3 октября пройдут матчи первого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Югра-Самотлор» встретится с АСК, «Динамо-ЛО» против «Урала».

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

1-й тур

30 сентября

Югра-Самотлор – АСК – 17.00

 

Динамо-ЛО – Урал – 18.00

 

1 октября

Локомотив – Нова – 15.00

 

Строитель – Динамо Москва – 17.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Енисей – 18.00

 

2 октября

Зенит Казань – Нефтяник – 17.00

 

Белогорье – Газпром-Югра – 17.30

 

3 октября

Кузбасс – Факел – 15.00

 

Турнирное положение: Югра-Самотлор – 0 побед – 0 поражений (0 очков), АСК – 0-0 (0), Динамо-ЛО – 0-0 (0), Урал – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Нова – 0-0 (0), Строитель – 0-0 (0), Динамо Москва – 0-0 (0), Зенит Санкт-Петербург – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Зенит Казань – 0-0 (0), Нефтяник – 0-0 (0), Белогорье – 0-0 (0), Газпром-Югра – 0-0 (0), Кузбасс – 0-0 (0), Факел – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные