Чемпионат России. 25-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Газпром-Югрой», «Белогорье» против «Факела» и другие матчи

9-10 апреля пройдут матчи 25-го тура чемпионата России по волейболу. «Нефтяник» сыграет с «Газпром-Югрой», «Белогорье» против «Факела».

Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

25-й тур

9 апреля

Нефтяник – Газпром-Югра – 16.00

– Факел – 17.30

10 апреля

Югра-Самотлор – – 16.00

– Урал – 17.00

АСК – Кузбасс – 18.00

– Динамо-ЛО – 18.00

– Енисей – 18.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 23 победы – 1 поражение (70 очков), Локомотив – 20-3 (58), Динамо Москва – 20-4 (55), Зенит Санкт-Петербург – 17-7 (50), Динамо-ЛО – 16-7 (43), Белогорье – 12-11 (41), Югра-Самотлор – 11-12 (31), Кузбасс – 10-14 (32), Факел – 9-15 (23), АСК – 8-16 (27), Енисей – 7-17 (22), Газпром-Югра – 6-18 (17), Урал – 5-18 (19), Нефтяник – 2-22 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.