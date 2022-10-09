Чемпионат мира по волейболу (жен). Китай встретится с Бельгией, Япония сыграет с Нидерландами, Пуэрто-Рико против Аргентины

9 октября в Нидерландах пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Второй групповой этап

Группа Е

Роттердам, Нидерланды

Китай – Бельгия – 13.30

Япония – Нидерланды – 16.30

Пуэрто-Рико – Аргентина – 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение в группе: Италия – 8 побед – 1 поражение (25 очков), Бразилия – 8-1 (23), Япония – 6-2 (18), Китай – 6-2 (17), Бельгия – 5-3 (15), Нидерланды – 4-4 (13), Пуэрто-Рико – 2-6 (6), Аргентина – 2-6 (5).