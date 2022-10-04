Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия сыграет с Японией, Сербия против Доминиканской Республики и другие матчи

Теги чемпионат мира жен результаты сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Пуэрто-Рико жен сборная Бельгии жен сборная Канады жен сборная Аргентины жен Волейбол

5 октября в Нидерландах и Польше пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Второй групповой этап

Группа Е

Роттердам, Нидерланды

Италия – Япония – 15.15

 

Китай – Пуэрто-Рико – 18.15

 

Бельгия – Аргентина – 21.15

 

Положение в группе: Италия – 5 побед – 1 поражение (16 очков), Япония – 5-1 (15), Бразилия – 5-1 (14), Китай – 4-1 (12), Бельгия – 4-2 (12), Нидерланды – 4-2 (12), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Аргентина – 2-4 (5). 

Группа F

Лодзь, Польша

Таиланд – Германия – 16.00

 

Турция – Канада – 18.30

 

Сербия – Доминиканская Республика – 20.00

 

США – Польша – 21.30

 

Положение в группе: Сербия – 6-0 (17), США – 5-1 (15), Турция – 5-1 (14), Канада – 4-2 (11), Таиланд – 4-2 (10), Доминиканская Республика – 3-3 (11), Польша – 3-3 (10), Германия – 2-4 (7). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные