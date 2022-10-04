Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия сыграет с Японией, Сербия против Доминиканской Республики и другие матчи

5 октября в Нидерландах и Польше пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Второй групповой этап

Группа Е

Роттердам, Нидерланды

Италия – Япония – 15.15

Китай – Пуэрто-Рико – 18.15

Бельгия – Аргентина – 21.15

Положение в группе: Италия – 5 побед – 1 поражение (16 очков), Япония – 5-1 (15), Бразилия – 5-1 (14), Китай – 4-1 (12), Бельгия – 4-2 (12), Нидерланды – 4-2 (12), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Аргентина – 2-4 (5).

Группа F

Лодзь, Польша

Таиланд – Германия – 16.00

Турция – Канада – 18.30

Сербия – Доминиканская Республика – 20.00

США – Польша – 21.30

Положение в группе: Сербия – 6-0 (17), США – 5-1 (15), Турция – 5-1 (14), Канада – 4-2 (11), Таиланд – 4-2 (10), Доминиканская Республика – 3-3 (11), Польша – 3-3 (10), Германия – 2-4 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.