Чемпионат мира по волейболу (жен). Бельгия сыграет с Камеруном, Япония встретится с Аргентиной, Нидерланды против Италии

2 октября в нидерландском Арнеме пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Арнем, Нидерланды

Группа A

Бельгия – Камерун – 14.00

Нидерланды – Италия – 17.00

Положение в группе: Италия – 4-0 (9), Нидерланды – 3-1 (9), Бельгия – 3-1 (9), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Кения – 1-4 (3), Камерун – 0-4 (0).

Группа D

Япония – Аргентина – 15.15

Положение в группе: Китай – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (12), Япония – 3-1 (9), Аргентина – 2-2 (5), Чехия – 1-4 (3), Колумбия – 0-5 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.