Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия встретится с Бразилией, Сербия против Польши, другие матчи

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4 октября в Нидерландах и Польше стартуют матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа Е

Роттердам, Нидерланды

Япония – Бельгия – 15.15

 

Италия – Бразилия – 18.15

 

Нидерланды – Аргентина – 21.15

 

Положение в группе: Италия 5 побед – 0 поражений (15 очков), Китай – 4-1 (12), Бельгия – 4-1 (12), Япония – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (12), Нидерланды – 3-2 (9), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Аргентина – 2-3 (5). 

Группа F

Лодзь, Польша

Таиланд – Канада – 16.00

 

США – Доминиканская Республика – 18.30

 

Турция – Германия – 20.00

 

Сербия – Польша – 21.30

 

Положение в группе: Сербия – 5-0 (14), США – 4-1 (12), Турция – 4-1 (11), Таиланд – 4-1 (10), Доминиканская Республика – 3-2 (11), Польша – 3-2 (10), Канада – 3-2 (8), Германия – 2-3 (7). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы. 

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