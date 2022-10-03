Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия встретится с Бразилией, Сербия против Польши, другие матчи

4 октября в Нидерландах и Польше стартуют матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Чемпионат мира по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа Е
Роттердам, Нидерланды
Япония – Бельгия – 15.15
Италия – Бразилия – 18.15
Нидерланды – Аргентина – 21.15
Положение в группе: Италия 5 побед – 0 поражений (15 очков), Китай – 4-1 (12), Бельгия – 4-1 (12), Япония – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (12), Нидерланды – 3-2 (9), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Аргентина – 2-3 (5).
Группа F
Лодзь, Польша
Таиланд – Канада – 16.00
США – Доминиканская Республика – 18.30
Турция – Германия – 20.00
Сербия – Польша – 21.30
Положение в группе: Сербия – 5-0 (14), США – 4-1 (12), Турция – 4-1 (11), Таиланд – 4-1 (10), Доминиканская Республика – 3-2 (11), Польша – 3-2 (10), Канада – 3-2 (8), Германия – 2-3 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.