Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия сыграет с Китаем, Польша встретится с Германией и другие матчи

8 октября в Нидерландах и Польше пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Второй групповой этап

Группа Е

Роттердам, Нидерланды

Италия – Китай – 14.30

Бразилия – Бельгия – 18.00

Положение в группе: Италия – 7 побед – 1 поражение (19 очков), Бразилия – 7-1 (20), Япония – 6-2 (18), Китай – 6-1 (17), Бельгия – 5-2 (15), Нидерланды – 4-4 (13), Пуэрто-Рико – 2-6 (6), Аргентина – 2-6 (5).

Группа F

Лодзь, Польша

США – Таиланд – 16.00

Сербия – Турция – 18.30

Доминиканская Республика – Канада – 20.00

Польша – Германия – 21.30

Положение в группе: Сербия – 8-0 (23), США – 6-2 (18), Турция – 6-2 (17), Польша – 5-3 (15), Доминиканская Республика – 4-4 (14), Канада – 4-4 (12), Таиланд – 4-4 (10), Германия – 3-5 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.