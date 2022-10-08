Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия сыграет с Китаем, Польша встретится с Германией и другие матчи
8 октября в Нидерландах и Польше пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Женщины
Второй групповой этап
Группа Е
Роттердам, Нидерланды
Италия – Китай – 14.30
Бразилия – Бельгия – 18.00
Положение в группе: Италия – 7 побед – 1 поражение (19 очков), Бразилия – 7-1 (20), Япония – 6-2 (18), Китай – 6-1 (17), Бельгия – 5-2 (15), Нидерланды – 4-4 (13), Пуэрто-Рико – 2-6 (6), Аргентина – 2-6 (5).
Группа F
Лодзь, Польша
США – Таиланд – 16.00
Сербия – Турция – 18.30
Доминиканская Республика – Канада – 20.00
Польша – Германия – 21.30
Положение в группе: Сербия – 8-0 (23), США – 6-2 (18), Турция – 6-2 (17), Польша – 5-3 (15), Доминиканская Республика – 4-4 (14), Канада – 4-4 (12), Таиланд – 4-4 (10), Германия – 3-5 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.
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