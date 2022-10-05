«В России удивили три вещи: водка, красота русских женщин и тренировки». Французский волейболист Рузье об игре в «Енисее»

Чемпион Европы 2015 года, бывший волейболист сборной Франции Антонен Рузье рассказал о своем периоде карьеры в России.

С 2017 по 2018 год Рузье выступал за красноярский «Енисей».

«Я всегда считал, что мне нужно играть в какой-нибудь крупной, конкурентной лиге, чтобы продолжать развиваться. Отправившись в Россию, я частично справился с этим личным вызовом.

Кого-то пугает угрюмость русских? Думаю, что русские могут быть немного холодными поначалу, но стоит узнать их поближе, становится ясно: они очень милые. Я прожил в России год – это было хорошее время, а красноярцы – люди очень доброжелательные.

Однажды я вышел из бара довольно поздно, у меня сел телефон, а на улице было минус 40. Я не мог вызвать такси и не знал, что делать. Но, к счастью, местный житель пришел на помощь и отвез меня домой.

В России меня удивили три вещи. Первое – водка! В России я пил много хорошей водки. Второе – русские женщины очень красивые. Ну а последнее связано со спортом: тренировки оказались сложнее, чем где бы то ни было», – рассказал 36-летний волейболист.