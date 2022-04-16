Чемпионат России. 26-й тур. «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», петербургский «Зенит» против «Газпром-Югры», другие матчи

16 апреля пройдут матчи 26 тура мужского чемпионата России по волейболу. «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», петербургский «Зенит» против «Газпром-Югры».

Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины

Суперлига Парибет

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

26-й тур

Кузбасс – Енисей – 13.00

Локомотив – Динамо-ЛО – 15.00

Факел – АСК – 16.00

Югра-Самотлор – Зенит-Казань – 17.00

Белогорье – Урал – 17.30

Динамо Москва – Нефтяник – 18.00

Зенит Санкт-Петербург – Газпром-Югра – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 24 победы – 1 поражение (73 очка), Локомотив – 22-3 (63), Динамо Москва – 21-4 (58), Зенит Санкт-Петербург – 18-7 (53), Динамо-ЛО – 16-9 (44), Белогорье – 14-11 (46), Кузбасс – 11-14 (35), Югра-Самотлор – 11-14 (31), Факел – 9-16 (23), АСК – 8-17 (27), Енисей – 7-18 (22), Газпром-Югра – 7-18 (20), Урал – 5-20 (20), Нефтяник – 2-23 (10).