Чемпионат мира по волейболу (жен). Германия сыграет с Казахстаном, Сербия против Болгарии, другие матчи

26 сентября в Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.
Чемпионат мира по волейболу
Женщины
Групповой этап
Арнем, Нидерланды
Группа D
Япония – Чехия – 15.15
Бразилия – Аргентина – 19.30
Положение в группе: Япония – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Чехия – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Колумбия – 0-1 (0).
Группа C
Германия – Казахстан – 16.30
Сербия – Болгария – 17.00
США – Канада – 22.00
Положение в группе: США – 1-0 (3), Германия – 1-0 (3), Сербия – 1-0 (3), Канада – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Казахстан – 0-1 (0).
Группа А
Италия – Пуэрто-Рико – 19.00
Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Бельгия 2-0 (6), Италия – 1-0 (3), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Камерун – 0-2 (0), Кения – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.