Чемпионат мира по волейболу (жен). Германия сыграет с Казахстаном, Сербия против Болгарии, другие матчи

26 сентября в Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Арнем, Нидерланды

Группа D

Япония – Чехия – 15.15

Бразилия – Аргентина – 19.30

Положение в группе: Япония – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Чехия – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Колумбия – 0-1 (0).

Группа C

Германия – Казахстан – 16.30

Сербия – Болгария – 17.00

США – Канада – 22.00

Положение в группе: США – 1-0 (3), Германия – 1-0 (3), Сербия – 1-0 (3), Канада – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Казахстан – 0-1 (0).

Группа А

Италия – Пуэрто-Рико – 19.00

Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Бельгия 2-0 (6), Италия – 1-0 (3), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Камерун – 0-2 (0), Кения – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.