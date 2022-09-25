Чемпионат мира по волейболу (жен). Китай встретится с Аргентиной, Сербия против Канады и другие матчи

Теги чемпионат мира жен результаты сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная Болгарии жен сборная Германии жен сборная Бельгии жен сборная Кении жен сборная Канады жен сборная Аргентины жен сборная Камеруна жен Волейбол

25 сентября в Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Арнем, Нидерланды

Группа А

Бельгия – Кения – 14.00

 

Нидерланды – Камерун – 17.00

 

Положение в группе: Нидерланды – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Италия – 1-0 (3), Бельгия – 0-0 (0), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0), Кения – 0-1 (0).

Группа D

Китай – Аргентина – 15.00

 

Япония – Колумбия – 15.15

 

Положение в группе: Бразилия – 1-0 (3), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Колумбия – 0-0 (0), Чехия – 0-1 (0). 

Группа C

Германия – Болгария – 20.00

 

Сербия – Канада – 21.00

 

Положение в группе: США – 1-0 (3), Болгария – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Казахстан – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные