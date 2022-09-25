Чемпионат мира по волейболу (жен). Китай встретится с Аргентиной, Сербия против Канады и другие матчи

25 сентября в Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Арнем, Нидерланды

Группа А

Бельгия – Кения – 14.00

Нидерланды – Камерун – 17.00

Положение в группе: Нидерланды – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Италия – 1-0 (3), Бельгия – 0-0 (0), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0), Кения – 0-1 (0).

Группа D

Китай – Аргентина – 15.00

Япония – Колумбия – 15.15

Положение в группе: Бразилия – 1-0 (3), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Колумбия – 0-0 (0), Чехия – 0-1 (0).

Группа C

Германия – Болгария – 20.00

Сербия – Канада – 21.00

Положение в группе: США – 1-0 (3), Болгария – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Казахстан – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.