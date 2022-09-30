Чемпионат мира по волейболу (жен). США сыграют с Германией, Бразилия встретится с Японией и другие матчи

30 сентября в Польше и Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Лодзь, Польша

Группа С

Сербия – Казахстан – 14.00

США – Германия – 20.00

Положение в группе: США – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Сербия – 3-0 (8), Германия – 2-1 (6), Канада – 1-2 (3), Болгария – 0-3 (1), Казахстан – 0-3 (0).

Арнем, Нидерланды

Группа D

Китай – Чехия – 15.00

Бразилия – Япония – 15.15

Колумбия – Аргентина – 19.00

Положение в группе: Китай – 3-0 (9), Бразилия – 3-0 (9), Япония – 2-1 (6), Аргентина – 1-2 (3), Чехия – 0-3 (0), Колумбия – 0-3 (0).

Группа А

Нидерланды – Бельгия – 21.00

Положение в группе: Нидерланды – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Италия – 3-0 (9), Бельгия – 2-1 (6), Кения – 1-2 (3), Пуэрто-Рико – 0-3 (0), Камерун – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.