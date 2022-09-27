Чемпионат мира по волейболу (жен). Китай сыграет с Японией, Турция против Доминиканской Республики, другие матчи

Теги чемпионат мира жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Хорватии жен сборная Южной Кореи жен сборная Пуэрто-Рико жен сборная Чехии жен сборная Аргентины жен сборная Колумбии жен Волейбол

28 сентября в Польше и Нидерландах проходят очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа A

Арнем, Нидерланды

Нидерланды – Пуэрто-Рико – 21.00

 

Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Нидерланды – 2-0 (6), Бельгия – 2-1 (6), Кения – 1-2 (3), Пуэрто-Рико – 0-2 (0), Камерун – 0-3 (0).

Группа В

Гданьск, Польша

Таиланд – Хорватия – 15.00

 

Турция – Доминиканская Республика – 18.30

 

Польша – Южная Корея – 21:30

 

Положение в группе: Доминиканская Республика – 2-0 (6), Польша – 2-0 (6), Турция – 1-1 (4), Таиланд – 1-1 (2), Хорватия – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0). 

Группа D

Арнем, Нидерланды

Китай – Япония – 15.15

 

Бразилия – Колумбия – 16.00

 

Аргентина – Чехия – 19.00

 

Положение в группе: Япония – 2-0 (6), Китай – 2-0 (6), Бразилия – 2-0 (6), Чехия – 0-2 (0), Аргентина – 0-2 (0), Колумбия – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные