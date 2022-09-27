Чемпионат мира по волейболу (жен). Китай сыграет с Японией, Турция против Доминиканской Республики, другие матчи

28 сентября в Польше и Нидерландах проходят очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа A

Арнем, Нидерланды

Нидерланды – Пуэрто-Рико – 21.00

Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Нидерланды – 2-0 (6), Бельгия – 2-1 (6), Кения – 1-2 (3), Пуэрто-Рико – 0-2 (0), Камерун – 0-3 (0).

Группа В

Гданьск, Польша

Таиланд – Хорватия – 15.00

Турция – Доминиканская Республика – 18.30

Польша – Южная Корея – 21:30

Положение в группе: Доминиканская Республика – 2-0 (6), Польша – 2-0 (6), Турция – 1-1 (4), Таиланд – 1-1 (2), Хорватия – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0).

Группа D

Арнем, Нидерланды

Китай – Япония – 15.15

Бразилия – Колумбия – 16.00

Аргентина – Чехия – 19.00

Положение в группе: Япония – 2-0 (6), Китай – 2-0 (6), Бразилия – 2-0 (6), Чехия – 0-2 (0), Аргентина – 0-2 (0), Колумбия – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.