Чемпионат мира по волейболу (жен). Германия встретится с Сербией, Польша против Доминиканской Республики, другие матчи

29 сентября в Польше и Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Чемпионат мира по волейболу
Женщины
Групповой этап
Лодзь, Польша
Группа С
Канада – Казахстан – 14.00
Сербия – Германия – 17.00
США – Болгария – 20.00
Положение в группе: США – 2-0 (6), Германия – 2-0 (6), Сербия – 2-0 (5), Болгария – 0-2 (1), Канада – 0-2 (0), Казахстан – 0-2 (0).
Сопот, Польша
Группа B
Южная Корея – Таиланд – 15.00
Турция – Хорватия – 18.30
Польша – Доминиканская Республика – 21.30
Положение в группе: Польша – 3-0 (9), Доминиканская Республика – 2-1 (7), Турция – 2-1 (6), Таиланд – 2-1 (5), Хорватия – 0-3 (0), Южная Корея – 0-3 (0).
Арнхем, Нидерланды
Группа А
Италия – Кения – 19.00
Пуэрто-Рико Камерун – 22.00
Положение в группе: Нидерланды – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Италия – 3-0 (9), Бельгия – 2-1 (6), Кения – 1-2 (3), Пуэрто-Рико – 0-3 (0), Камерун – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.