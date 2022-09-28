Чемпионат мира по волейболу (жен). Германия встретится с Сербией, Польша против Доминиканской Республики, другие матчи

29 сентября в Польше и Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Лодзь, Польша

Группа С

Канада – Казахстан – 14.00

Сербия – Германия – 17.00

США – Болгария – 20.00

Положение в группе: США – 2-0 (6), Германия – 2-0 (6), Сербия – 2-0 (5), Болгария – 0-2 (1), Канада – 0-2 (0), Казахстан – 0-2 (0).

Сопот, Польша

Группа B

Южная Корея – Таиланд – 15.00

Турция – Хорватия – 18.30

Польша – Доминиканская Республика – 21.30

Положение в группе: Польша – 3-0 (9), Доминиканская Республика – 2-1 (7), Турция – 2-1 (6), Таиланд – 2-1 (5), Хорватия – 0-3 (0), Южная Корея – 0-3 (0).

Арнхем, Нидерланды

Группа А

Италия – Кения – 19.00

Пуэрто-Рико Камерун – 22.00

Положение в группе: Нидерланды – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Италия – 3-0 (9), Бельгия – 2-1 (6), Кения – 1-2 (3), Пуэрто-Рико – 0-3 (0), Камерун – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.