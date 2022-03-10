Чемпионат России. 21-й тур. «Динамо-ЛО» встретится с «Енисеем», «Локомотив» против казанского «Зенита» и другие матчи

С 11 по 13 марта пройдут матчи 21-го тура чемпионата России по волейболу. «Динамо-ЛО» встретится с «Енисеем», «Локомотив» против казанского «Зенита».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
21-й тур
11 марта
Динамо-ЛО – Енисей – 19.00
12 марта
Локомотив – Зенит-Казань – 15.00
Динамо Москва – Урал – 18.00
13 марта
Нефтяник – АСК – 16.00
Газпром-Югра – Югра-Самотлор – 17.00
Белогорье – Кузбасс – 17.30
Зенит Санкт-Петербург – Факел – 18.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 19 побед – 1 поражение (58 очков), Локомотив – 17-1 (49), Динамо Москва – 15-4 (42), Динамо-ЛО – 13-5 (35), Зенит Санкт-Петербург – 12-7 (36), Кузбасс – 9-10 (27), Белогорье – 8-9 (28), Югра-Самотлор – 8-11 (23), АСК – 7-11 (23), Енисей – 6-13 (16), Газпром-Югра – 6-14 (16), Факел – 6-12 (16), Урал – 4-14 (16), Нефтяник – 0-18 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.