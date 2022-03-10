Чемпионат России. 21-й тур. «Динамо-ЛО» встретится с «Енисеем», «Локомотив» против казанского «Зенита» и другие матчи

С 11 по 13 марта пройдут матчи 21-го тура чемпионата России по волейболу. «Динамо-ЛО» встретится с «Енисеем», «Локомотив» против казанского «Зенита».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

21-й тур

11 марта

Динамо-ЛО – Енисей – 19.00

12 марта

– – 15.00

– Урал – 18.00

13 марта

Нефтяник – АСК – 16.00

Газпром-Югра – Югра-Самотлор – 17.00

Белогорье – Кузбасс – 17.30

– Факел – 18.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 19 побед – 1 поражение (58 очков), Локомотив – 17-1 (49), Динамо Москва – 15-4 (42), Динамо-ЛО – 13-5 (35), Зенит Санкт-Петербург – 12-7 (36), Кузбасс – 9-10 (27), – 8-9 (28), Югра-Самотлор – 8-11 (23), АСК – 7-11 (23), Енисей – 6-13 (16), Газпром-Югра – 6-14 (16), Факел – 6-12 (16), Урал – 4-14 (16), Нефтяник – 0-18 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.