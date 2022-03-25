Чемпионат России. 23-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Динамо-ЛО», петербургский «Зенит» против АСК, другие матчи

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25-27 марта пройдут очередные матчи мужского чемпионата России по волейболу.

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Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

23-й тур

25 марта

Газпром-Югра – Динамо-ЛО – 17.00

 

26 марта

Зенит Санкт-Петербург – АСК – 18.00

 

Динамо Москва – Югра-Самотлор – 19.00

 

Кузбасс – Факел – 19.00

 

Локомотив – Урал – 19.00

 

27 марта

Нефтяник – Енисей – 15.00

 

Белогорье – Зенит-Казань – 18.00

 

Турнирное положение:  Зенит-Казань – 21 побед – 1 поражение (64 очка), Динамо Москва – 18-4 (50), Локомотив – 17-3 (49), Зенит Санкт-Петербург – 15-7 (44), Динамо-ЛО – 14-5 (38), Белогорье – 11-10 (38), Югра-Самотлор – 10-11 (28), Кузбасс – 9-12 (27), АСК – 8-13 (26), Факел – 8-13 (21), Енисей – 7-14 (20), Газпром-Югра – 6-16 (17), Урал – 4-16 (17), Нефтяник – 0-21 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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