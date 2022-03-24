Чемпионат России (жен). 24-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем», «Тулица» против «Локомотива» и другие матчи

25-26 марта пройдут очередные матчи женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
24-й тур
25 марта
Заречье-Одинцово – Спарта – 18.00
Динамо Москва – Енисей – 19.00
26 марта
Уралочка – Ленинградка – 15.00
Динамо-Метар – Протон – 16.00
Динамо-Казань – Липецк – 17.00
Локомотив – Тулица – 19.00
Минчанка – Динамо Краснодар – 19.00
Турнирное положение: Динамо-Казань – 20 побед – 2 поражения (57 очков), Динамо Москва – 19-4 (59), Тулица – 18-5 (53), Локомотив – 18-3 (51), Уралочка – 13-8 (38), Ленинградка – 12-11 (39), Протон – 12-9 (35), Динамо Краснодар – 9-14 (27), Енисей – 8-15 (25), Динамо-Метар – 7-16 (20), Спарта – 6-16 (20), Липецк – 6-17 (18), Минчанка – 5-15 (17), Заречье-Одинцово – 2-19 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.