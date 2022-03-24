Чемпионат России (жен). 24-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем», «Тулица» против «Локомотива» и другие матчи

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25-26 марта пройдут очередные матчи женского чемпионата России по волейболу.

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Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

24-й тур

25 марта

Заречье-Одинцово – Спарта – 18.00

 

Динамо Москва – Енисей – 19.00

 

26 марта

Уралочка – Ленинградка – 15.00

 

Динамо-Метар – Протон – 16.00

 

Динамо-Казань – Липецк – 17.00

 

Локомотив – Тулица – 19.00

 

Минчанка – Динамо Краснодар – 19.00

 

Турнирное положение:  Динамо-Казань – 20 побед – 2 поражения (57 очков), Динамо Москва – 19-4 (59), Тулица – 18-5 (53), Локомотив – 18-3 (51), Уралочка – 13-8 (38), Ленинградка – 12-11 (39), Протон – 12-9 (35), Динамо Краснодар – 9-14 (27), Енисей – 8-15 (25), Динамо-Метар – 7-16 (20), Спарта – 6-16 (20), Липецк – 6-17 (18), Минчанка – 5-15 (17), Заречье-Одинцово – 2-19 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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