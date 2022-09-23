Чемпионат России по волейболу (жен). 1-й тур. «Уралочка» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Енисея», другие матчи

C 23 по 25 сентября пройдет первый тур женского чемпионата России по волейболу. «Уралочка» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Енисея».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
1-й тур
23 сентября
Уралочка – Спарта – 16.30
Тулица – Енисей – 18.30
24 сентября
Протон – Динамо Метар – 16.00
Динамо Москва – Минчанка – 17.30
Локомотив – Заречье-Одинцово – 19.00
25 сентября
Динамо-Казань – Липецк – 17.00
Ленинградка – Динамо Краснодар – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.