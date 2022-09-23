Чемпионат России по волейболу (жен). 1-й тур. «Уралочка» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Енисея», другие матчи

C 23 по 25 сентября пройдет первый тур женского чемпионата России по волейболу. «Уралочка» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Енисея».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

1-й тур

23 сентября

Уралочка – Спарта – 16.30

Тулица – Енисей – 18.30

24 сентября

Протон – Динамо Метар – 16.00

Динамо Москва – Минчанка – 17.30

Локомотив – Заречье-Одинцово – 19.00

25 сентября

Динамо-Казань – Липецк – 17.00

Ленинградка – Динамо Краснодар – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.