Чемпионат России по волейболу (жен). 1-й тур. «Уралочка» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Енисея», другие матчи

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C 23 по 25 сентября пройдет первый тур женского чемпионата России по волейболу. «Уралочка» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Енисея».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

1-й тур

23 сентября

Уралочка – Спарта – 16.30

 

Тулица – Енисей – 18.30

 

24 сентября

Протон – Динамо Метар – 16.00

 

Динамо Москва – Минчанка – 17.30

 

Локомотив – Заречье-Одинцово – 19.00

 

25 сентября

Динамо-Казань – Липецк – 17.00

 

Ленинградка – Динамо Краснодар – 17.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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