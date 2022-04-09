Чемпионат России (жен). 26-й тур. «Протон» встретится с «Ленинградкой», казанское «Динамо» против «Тулицы» и другие матчи

9-10 апреля пройдут матчи 26-го тура женского чемпионата России по волейболу. «Протон» встретится с «Ленинградкой», казанское «Динамо» против «Тулицы».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

16-й тур

9 апреля

Динамо-Метар – – 14.00

Протон – Ленинградка – 16.00

Минчанка – Липецк – 17.00

Динамо Москва – Спарта – 18.00

– Тулица – 18.00

Локомотив – Заречье-Одинцово – 19.00

10 апреля

– Енисей – 15.00

Турнирное положение: Динамо-Казань – 23 победы – 2 поражения (66 очков), – 21-4 (65), – 21-4 (59), Тулица – 18-7 (53), Уралочка – 16-9 (47), Протон – 16-9 (45), Ленинградка – 13-12 (42), Динамо Краснодар – 10-15 (30), Енисей – 8-17 (25), Динамо-Метар – 8-17 (24), Спарта – 6-19 (22), Минчанка – 6-19 (21), Липецк – 6-19 (18), Заречье-Одинцово – 3-22 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.