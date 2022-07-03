Лига наций (жен). Япония сыграет с Сербией, Италия против Таиланда, другие матчи

3 июля пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
Япония – Сербия – 2.00
Германия – Канада – 5.00
Китай – Южная Корея – 13.30
Таиланд – Италия – 16.30
Бельгия – Япония – 20.00
Полша – Болгария – 20.00
США – Германия – 23.00
Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 2 поражения (29 очков), США – 9-1 (27), Италия – 9-2 (26), Япония – 8-2 (24), Китай – 7-4 (23), Турция – 7-4 (22), Сербия – 7-4 (20), Таиланд – 5-6 (15), Доминиканская Республика – 5-7 (14), Канада – 4-6 (12), Польша – 4-7 (12), Германия – 3-7 (11), Нидерланды – 3-8 (11), Болгария – 3-8 (9), Бельгия– 3-8 (6), Южная Корея – 0-11 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.