Лига наций (жен). Япония сыграет с Сербией, Италия против Таиланда, другие матчи

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3 июля пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

Япония – Сербия – 2.00

 

Германия – Канада – 5.00

 

Китай – Южная Корея – 13.30

 

Таиланд – Италия – 16.30

 

Бельгия – Япония – 20.00

 

Полша – Болгария – 20.00

 

США – Германия – 23.00

 

Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 2 поражения (29 очков), США – 9-1 (27), Италия – 9-2 (26), Япония – 8-2 (24), Китай – 7-4 (23), Турция – 7-4 (22), Сербия – 7-4 (20), Таиланд – 5-6 (15), Доминиканская Республика – 5-7 (14), Канада – 4-6 (12), Польша – 4-7 (12), Германия – 3-7 (11), Нидерланды – 3-8 (11), Болгария – 3-8 (9), Бельгия– 3-8 (6), Южная Корея – 0-11 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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