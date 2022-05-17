Николай Карполь: «Думаю, не смогу так активно участвовать в тренировках «Уралочки». Все больше этим будет заниматься Михаил Карполь»

Старший тренер «Уралочки» Николай Карполь сообщил, что больше не сможет активно участвовать в тренировочном процессе команды.
«Думаю, так активно не смогу. Все больше будет заниматься этим делом Михаил Карполь [внук Николая Карполя, главный тренер «Уралочки»]. Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия», – сказал Карполь.
Также он прокомментировал уход из клуба Ксении Парубец, Татьяны Куликовой, Веры Костючик и кубинки Аиламы Монталво.
«Это у нас не впервой. Будем готовить игроков, куда деваться», – добавил тренер.
12 мая «Уралочка» уступила калининградскому «Локомотиву» в решающем матче финальной серии чемпионата России по волейболу.
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