Николай Карполь: «Думаю, не смогу так активно участвовать в тренировках «Уралочки». Все больше этим будет заниматься Михаил Карполь»

Старший тренер «Уралочки» Николай Карполь сообщил, что больше не сможет активно участвовать в тренировочном процессе команды.

«Думаю, так активно не смогу. Все больше будет заниматься этим делом Михаил Карполь [внук , главный тренер «Уралочки»]. Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия», – сказал Карполь.

Также он прокомментировал уход из клуба , Татьяны Куликовой, Веры Костючик и кубинки Аиламы Монталво.

«Это у нас не впервой. Будем готовить игроков, куда деваться», – добавил тренер.

12 мая уступила калининградскому «Локомотиву» в решающем матче финальной серии чемпионата России по волейболу.

«Даже если кто-то плакал, он не прекращал кричать». Магия Карполя – грозный в игре, но мягкий и заботливый в жизни