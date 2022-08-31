Чемпионат мира по волейболу-2022. Нидерланды сыграют с Ираном, Сербия встретится с Тунисом, Украина против Пуэрто-Рико, другие матчи

31 августа в Польше и Словении пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Катовице, Польша

Сербия – Тунис – 18.30

Украина – Пуэрто-Рико – 21.30

Положение в группе: Сербия – 6 (2), Тунис – 3 (2), Украина – 3 (2), Пуэрто-Рико – 0 (2).

Группа Е

Любляна, Словения

Канада – Турция – 15.00

Италия – Китай – 22.15

Положение в группе: Италия – 6 очков (2 игры), Турция – 3 (2), Канада – 3 (2), Китай – 0 (2).

Группа F

Любляна, Словения

Аргентина – Египет – 12.00

Иран – Нидерланды – 18.30

Положение в группе: Нидерланды – 5 (2), Иран – 5 (2), Аргентина – 2 (2), Египет – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места.