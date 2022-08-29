Чемпионат мира по волейболу-2022. Италия встретится с Турцией, Иран сыграет с Египтом, Украина против Туниса и другие матчи

29 августа в Польше и Словении пройдут очередные матчи первого группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа Е

Любляна, Словения

Канада – Китай – 12.00

Италия – Турция – 22.15

Положение в группе: Италия – 3 очка (1 игра), Турция – 3 (1), Китай – 0 (1), Канада – 0 (1).

Группа F

Любляна, Словения

Аргентина – Нидерланды – 15.00

Иран – Египет – 18.30

Положение в группе: Нидерланды – 3 (1), Иран – 2 (1), Аргентина – 1 (1), Египет – 0 (1).

Группа А

Катовице, Польша

Сербия – Пуэрто-Рико – 18.30

Украина – Тунис – 21.30

Положение в группе: Сербия – 3 (1), Тунис – 3 (1), Украина – 0 (1), Пуэрто-Рико – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места.