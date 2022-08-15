Чемпионат мира по волейболу-2022 среди мужчин: Польша сыграет в группе с США, Бразилия – с Японией, Франция – со Словенией, Италия – с Канадой

С 26 августа по 11 сентября пройдет мужской чемпионат мира по волейболу-2022.

Турнир состоится в Польше и Словении, хотя изначально должен был пройти в России – соревнования перенесли из-за ситуации на Украине. По этой же причине на турнире не выступит российская сборная.

Чемпионат мира по волейболу-2022 среди мужчин

Польша/Словения

Первый групповой этап

Турнирное положение

Группа А: Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико – 0 побед – 0 поражений (0 очков).

Группа B: Бразилия, Япония, Куба, Катар - 0 побед – 0 поражений (0 очков).

Группа C: Польша, США, Мексика, Болгария - 0 побед – 0 поражений (0 очков).

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун - 0 побед – 0 поражений (0 очков).

Группа E: Италия, Канада, Турция, Китай - 0 побед – 0 поражений (0 очков).

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет - 0 побед – 0 поражений (0 очков).

Во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще 4 лучших команды из тех, которые заняли в своих группах третьи места.

Первичным критерием при распределении мест в группах будет являться общее количество побед, затем – количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч. За победы со счетом 3-0 и 3-1 команды получают по 3 очка, за победы 3-2 – 2 очка, за поражение 2-3 – одно очко, за поражения 0-3 и 1-3 очки не начисляются.