Чемпионат мира по волейболу-2022. Турция сыграет с Китаем, Украина против Сербии, Италия встретится с Канадой, другие матчи

27 августа в Польше и Словении пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин.
Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.
Чемпионат мира по волейболу
Мужчины
Первый групповой этап
Группа Е
Любляна, Словения
Турция – Китай – 12.00
Италия – Канада – 22.15
Положение в группе: Турция – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Китай – 0 (0), Италия – 0 (0), Канада – 0 (0)
Группа F
Любляна, Словения
Нидерланды – Египет – 15.00
Аргентина – Иран – 18.30
Положение в группе: Нидерланды – 0 (0), Египет – 0 (0), Аргентина – 0 (0), Иран – 0 (0)
Группа А
Катовице, Польша
Тунис – Пуэрто-Рико – 18.30
Украина – Сербия – 21.30
Положение в группе: Тунис – 0 (0), Пуэрто-Рико – 0 (0), Украина – 0 (0), Сербия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Во второй групповой этап выходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места.