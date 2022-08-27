Чемпионат мира по волейболу-2022. Турция сыграет с Китаем, Украина против Сербии, Италия встретится с Канадой, другие матчи

27 августа в Польше и Словении пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Мужчины

Первый групповой этап

Группа Е

Любляна, Словения

Турция – Китай – 12.00

Италия – Канада – 22.15

Положение в группе: Турция – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Китай – 0 (0), Италия – 0 (0), Канада – 0 (0)

Группа F

Любляна, Словения

Нидерланды – Египет – 15.00

Аргентина – Иран – 18.30

Положение в группе: Нидерланды – 0 (0), Египет – 0 (0), Аргентина – 0 (0), Иран – 0 (0)

Группа А

Катовице, Польша

Тунис – Пуэрто-Рико – 18.30

Украина – Сербия – 21.30

Положение в группе: Тунис – 0 (0), Пуэрто-Рико – 0 (0), Украина – 0 (0), Сербия – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Во второй групповой этап выходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места.