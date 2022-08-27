Прогноз на групповой этап чемпионата мира по волейболу-2022: Польша и Бразилия выйдут напрямую, Украина и Куба поборются за плей-офф

С 26 по 31 августа в Польше и Словении проходит групповой этап чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

3 сентября стартуют матчи плей-офф. В 1/8 финала проходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места. Лучшая команда по итогам группового этапа сыграет с худшей; сборная, занявшая второе место – с 15-й и так далее.

Какие команды имеют наибольшие шансы выйти в плей-офф? Ниже – прогноз Sports.ru.

Группа А:

Напрямую: Сербия и Тунис. Третья путевка: Пуэрто-Рико/Украина

Группа B:

Напрямую: Бразилия и Япония/Куба. Третья путевка: Япония/Куба. Не пройдет: Катар

Группа C:

Напрямую: Польша и США. Не пройдут: Мексика и Болгария

Группа D:

Напрямую: Франция и Словения. Третья путевка: Германия. Не пройдет: Камерун

Группа E:

Напрямую: Италия и Канада. Не пройдут: Турция и Китай

Группа F:

Напрямую: Аргентина и Иран. Третья путевка: Нидерланды. Не пройдет: Египет

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