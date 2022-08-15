Формат мужского чемпионата мира по волейболу-2022: три групповых этапа, плей-офф начнется с полуфинала

С 26 августа по 11 сентября пройдет мужской чемпионат мира по волейболу-2022.

Турнир состоится в Польше и Словении, хотя изначально должен был пройти в России – соревнования перенесли из-за ситуации на Украине. По этой же причине на турнире не выступит российская сборная.

Чемпионат состоит из трех групповых этапов и плей-офф.

Первый групповой этап (26-29 августа)

В первом групповом этапе команды разделены на 4 группы.

Группа А: Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.

Группа B: Бразилия, Япония, Куба, Катар.

Группа C: Польша, США, Мексика, Болгария.

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.

Группа E: Италия, Канада, Турция, Китай.

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

Каждая команда сыграет по три матча. Во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще 4 лучших команды из тех, которые заняли в своих группах третьи места.

Первичным критерием при распределении мест в группах будет являться общее количество побед, затем – количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч. За победы со счетом 3-0 и 3-1 команды получают по 3 очка, за победы 3-2 – 2 очка, за поражение 2-3 – одно очко, за поражения 0-3 и 1-3 очки не начисляются.

Второй групповой этап (2-4 сентября)

Во втором групповом этапе встретятся 16 команд, разделенные на четыре группы. Каждая команда сыграет еще по три игры. В третий групповой этап выходят команды-победительницы групп, а также еще две лучшие сборные, занявшие в своих группах второе место.

Третий групповой этап (7-9 сентября)

В третьем групповом этапе встретятся 6 команд, разделенные на две группы. Каждая сборная сыграет по две игры. Победители групп и команды, занявшие вторые места, выходят в полуфинал (плей-офф).

Плей-офф (10-11 сентября)

В полуфинале (10 сентября) команда-победительница одной группы сыграет с командой, занявшей второе место в другой. Победители выходят в финал турнира (11 сентября), где разыграют золото и серебро, проигравшие встретятся в матче за бронзу.