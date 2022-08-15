Формат мужского чемпионата мира по волейболу-2022: три групповых этапа, плей-офф начнется с полуфинала

Теги чемпионат мира сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Турции сборная Нидерландов сборная Пуэрто-Рико сборная Египта сборная Аргентины сборная Туниса сборная Канады сборная Китая сборная Украины сборная Ирана сборная Камеруна сборная Мексики сборная Катара Волейбол

С 26 августа по 11 сентября пройдет мужской чемпионат мира по волейболу-2022.

Турнир состоится в Польше и Словении, хотя изначально должен был пройти в России – соревнования перенесли из-за ситуации на Украине. По этой же причине на турнире не выступит российская сборная.

Чемпионат состоит из трех групповых этапов и плей-офф. 

Первый групповой этап (26-29 августа)

В первом групповом этапе команды разделены на 4 группы.

Группа А: Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.

Группа B: Бразилия, Япония, Куба, Катар.

Группа C: Польша, США, Мексика, Болгария.

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.

Группа E: Италия, Канада, Турция, Китай.

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

Каждая команда сыграет по три матча. Во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще 4 лучших команды из тех, которые заняли в своих группах третьи места.

Первичным критерием при распределении мест в группах будет являться общее количество побед, затем – количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч. За победы со счетом 3-0 и 3-1 команды получают по 3 очка, за победы 3-2 – 2 очка, за поражение 2-3 – одно очко, за поражения 0-3 и 1-3 очки не начисляются.

Второй групповой этап (2-4 сентября)

Во втором групповом этапе встретятся 16 команд, разделенные на четыре группы. Каждая команда сыграет еще по три игры. В третий групповой этап выходят команды-победительницы групп, а также еще две лучшие сборные, занявшие в своих группах второе место.

Третий групповой этап (7-9 сентября) 

В третьем групповом этапе встретятся 6 команд, разделенные на две группы. Каждая сборная сыграет по две игры. Победители групп и команды, занявшие вторые места, выходят в полуфинал (плей-офф).

Плей-офф (10-11 сентября)

В полуфинале (10 сентября) команда-победительница одной группы сыграет с командой, занявшей второе место в другой. Победители выходят в финал турнира (11 сентября), где разыграют золото и серебро, проигравшие встретятся в матче за бронзу.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные