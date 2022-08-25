Чемпионат мира по волейболу-2022. Бразилия встретится с Кубой, Франция – с Германией, Польша против Болгарии, другие матчи

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26 августа в Польше и Словении стартует чемпионат мира по волейболу среди мужчин.

Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Мужчины

Первый групповой этап

Группа B

Любляна, Словения

Бразилия – Куба – 12.00

 

Япония – Катар – 15.00

 

Положение в группе: Бразилия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Куба – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Катар – 0-0 (0).

Группа D

Любляна, Словения

Франция – Германия – 18.30

 

Словения – Камерун – 21.30

 

Положение в группе: Франция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Камерун – 0-0 (0).

Группа C

Катовице, Польша

США – Мексика – 18.30

 

Польша – Болгария – 21.30

 

Положение в группе: США – 0-0 (0), Мексика – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Во второй групповой этап выходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места.

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