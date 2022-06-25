Лига наций. Германия сыграет с Францией, США против Польши и другие матчи

26 июня июня проходят очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
Германия – Франция – 6.00
Япония – Словения – 10.00
Сербия – Австралия – 13.30
Италия – Китай – 14.00
США – Польша – 16.30
Болгария – Бразилия – 20.00
Турнирное положение: Франция – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Польша – 6-1 (18), США – 6-1 (17), Италия – 5-2 (16), Япония – 5-2 (15), Нидерланды – 5-3 (14), Бразилия – 4-3 (12), Иран – 4-4 (12), Словения – 3-4 (9), Сербия – 3-4 (8), Германия – 3-4 (7), Аргентина – 2-6 (8), Китай – 2-5 (6), Канада – 2-6 (6), Болгария – 1-6 (6), Австралия – 1-6 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.