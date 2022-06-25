Лига наций. Германия сыграет с Францией, США против Польши и другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Словении сборная Австралии сборная Китая Лига наций Волейбол

26 июня июня проходят очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

Германия – Франция – 6.00

 

Япония – Словения – 10.00

 

Сербия – Австралия – 13.30

 

Италия – Китай – 14.00

 

США – Польша – 16.30

 

Болгария – Бразилия – 20.00

 

Турнирное положение: Франция – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Польша – 6-1 (18), США – 6-1 (17), Италия – 5-2 (16), Япония – 5-2 (15), Нидерланды – 5-3 (14), Бразилия – 4-3 (12), Иран – 4-4 (12), Словения – 3-4 (9), Сербия – 3-4 (8), Германия – 3-4 (7), Аргентина – 2-6 (8), Китай – 2-5 (6), Канада – 2-6 (6), Болгария – 1-6 (6), Австралия – 1-6 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные