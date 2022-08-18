«Это кажется неуважением к болельщикам, командам, да и ко всему волейболу. Вытекает вопрос: для кого мы это делаем?» Тетюхин об уровне организации Спартакиады

Олимпийский чемпион Лондона-2012, ныне генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин раскритиковал уровень организации Спартакиады.

С 11 по 21 августа на Спартакиаде проходят волейбольные соревнования с участием сборных российских регионов. Матчи принимают Новосибирск, Казань, Одинцово и Москва.

«Честно, это кажется неуважением к болельщикам, игрокам, командам, да и ко всему виду спорта. У нас даже на соревнованиях детско-юношеских спортивных школ в наличии не менее двух камер. Одна камера на матче – это ни в какие ворота не лезет. Проводим это для галочки? Так не должно быть.

Масштаб Спартакиады изначально был грандиозный, но почему-то все спустили на нет. Возникает и другой вопрос. Получается какая-то дискриминация: одни команды играют в другом зале, их снимает много камер, есть комментаторы, а город Одинцово в этот момент с одной. Очень много вопросов. Считаю, что такого не должно быть.

Из этого вытекает вопрос: какая цель всего этого мероприятия, для кого мы это делаем? Наши болельщики не могут полноценно насладиться волейболом, не могут его нормально смотреть, переживать. Если это все организовывается для болельщиков, которые смотрят матч на трибунах, то сегодня в зале было крайне мало людей», – сказал Тетюхин.