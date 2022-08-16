Сергей Тетюхин: «Пытались договориться с топ-игроками, но у многих иностранцев есть опаска ехать в Россию. Когда слышат про Белгород, возникает ступор»

Генеральный менеджер сборной России по волейболу и гендиректор «Белогорья» рассказал о ситуации с приходом иностранных игроков в российские клубы.

– С какими мыслями смотрите на предстоящий сезон с точки зрения босса «Белогорья»? Год назад у вас были большие планы, зимой предварительно договорились о приходе в команду одного из лучших доигровщиков мира поляка Камиля Семенюка...

– Ситуация поменялась. Тот же Семенюк, понятно, уже не приедет. Мы пытались договориться с другими топ-игроками, но далеко не все готовы сейчас ехать в Россию.

– Это касается только европейцев или вообще всех?

– Опаска есть у многих. Не каждый об этом говорит открыто, но когда слышат про Белгород – возникает ступор. Каждый может посмотреть на карте, где он находится, и в курсе, что происходит.

При этом на позиции легионеров мы изначально рассматривали только игроков топ-уровня, тех, кто способен влиять на результат. К сожалению, с теми, кого мы хотели, не получилось.

А брать иностранца просто потому, что он иностранец, смысла не вижу, лучше дать шанс своим. Понятно, что в этой связи стратегия развития немного изменилась.

Но у нас все равно очень неплохая по комплектации команда. Пришли интересные новички. Потенциал есть. Главное – правильный подход. И тогда мы сможем выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне.

– Этап Кубка России из Белгорода перенесли. Будет ли играть домашние матчи чемпионата дома?

– Кубок мы перенесли совместным решением, посчитали, что удобнее будет сыграть еще один тур в Казани. Самолеты к нам сейчас не летают, поэтому по логистике проще было сделать так.

А что касается чемпионата России, то домашние игры планируем проводить в Белгороде. В городе соскучились по волейболу, многие хотят посмотреть на нашу команду, поэтому сделаем все, чтобы порадовать своих зрителей, – сказал Тетюхин.