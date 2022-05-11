Александр Яременко: «Решение по тренеру мужской сборной примем после Спартакиады. Уверены, что это будет российский специалист»

Теги сборная России по волейболу Алексей Вербов ВФВ Александр Яременко Пламен Константинов Спартакиада Андрей Воронков Александр Климкин Константин Брянский Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал, когда будет назначен новый главный тренер мужской сборной России.

Ранее стало известно, что контракт с финским специалистом Туомасом Саммельвуо не был продлен.

«Конечно, своей работой в «Динамо» Константин Брянский зарекомендовал себя как один из кандидатов в мужскую сборную.

Мы вообще сейчас не собираемся спешить с вопросом тренера сборной. Мы уверены, что это будет российский тренер, и это очень радует, что не надо смотреть за границу. Посмотрим, как выступят игроки и тренеры на Спартакиаде (в конце августа – Sports.ru), и уже после Спартакиады примем решение по тренеру мужской сборной.

Помимо Брянского, кандидаты – Алексей Вербов, Александр Климкин, Андрей Воронков. Но Воронков хотел бы работать в женском волейболе. Я бы еще не исключал болгарина Пламена Константинова, который стал уже своим в России», – сказал Яременко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные