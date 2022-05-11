Александр Яременко: «Решение по тренеру мужской сборной примем после Спартакиады. Уверены, что это будет российский специалист»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) рассказал, когда будет назначен новый главный тренер мужской сборной России.

Ранее стало известно, что контракт с финским специалистом Туомасом Саммельвуо не был продлен.

«Конечно, своей работой в «Динамо» Константин Брянский зарекомендовал себя как один из кандидатов в мужскую сборную.

Мы вообще сейчас не собираемся спешить с вопросом тренера сборной. Мы уверены, что это будет российский тренер, и это очень радует, что не надо смотреть за границу. Посмотрим, как выступят игроки и тренеры на Спартакиаде (в конце августа – Sports.ru), и уже после Спартакиады примем решение по тренеру мужской сборной.

Помимо Брянского, кандидаты – , Александр Климкин, . Но Воронков хотел бы работать в женском волейболе. Я бы еще не исключал болгарина , который стал уже своим в России», – сказал Яременко.