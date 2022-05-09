Тетюхин об отставке Саммельвуо: «Возможно, было накладно с финансовой точки зрения. По результату вопросов не было»

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал отставку Туомаса Саммельвуо с поста главного тренера сборной России.

«В сборной как такового сезона не будет. Возможно, было накладно и с финансовой точки зрения, может, поэтому было принято такое решение по Туомасу.

Но с Саммельвуо мы выиграли и серебро Олимпиады, и Лигу наций. По результату вопросов не было.

Были, конечно, определенные вопросы по чемпионату Европы. Тем не менее сборная России добилась неплохих показателей с Саммельвуо», – сказал Тетюхин.

Туомас Саммельвуо покинет пост главного тренера сборной России по волейболу