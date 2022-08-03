Яременко о компенсации за отмененный ЧМ-2022: «Должны были уже давно принять решение. Ждем в ближайшее время»

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал, как продвигается дело по поводу получения компенсации за отмену чемпионата мира-2022 в России.

«В Спортивный арбитражный суд (CAS) мы не обращались, дело находится на обжаловании в арбитражном суде Международной федерации (FIVB). После того, как будет принято решение, мы будем думать, идти в CAS, либо в швейцарский суд. Это зависит от адвокатов и от ситуации.

Федерация обычно не затягивает такой процесс, хотя должны были уже давно принять решение, им тоже непросто в такой ситуации. Ждем в ближайшее время, что будет принято решение», – сказал Яременко.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах.

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