Станислав Шевченко: «Дедлайна по рассмотрению наших претензий в FIVB нет. Думаю, что это растянется на несколько месяцев»

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко высказался о санкциях со стороны Международной федерации волейбола (FIVB).

«На данный момент от FIVB нет ответа на две наши претензии. Одна претензия на отстранение российских спортсменов и команд, вторая касается отмены чемпионата мира в России и компенсации за него.

Международная федерация сначала в своих комиссиях рассмотрит наши претензии, после этого мы будем выходить на CAS. Дедлайна по рассмотрению наших претензий в FIVB нет. Думаю, что это растянется на несколько месяцев», – сказал Шевченко.

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