Воронков об уходе Саммельвуо из петербургского «Зенита»: «Для меня это стало если не предательством, то удивительным решением»

Нападающий волейбольного клуба рассказал, как воспринял уход из команды тренера в феврале этого года.

– Объявление о расторжении контракта с Туомасом было ожидаемым?

– В целом – нет. Кто-то не удивился, а кто-то был потрясен. Для меня же уход Саммельвуо посреди сезона стал если не предательством, то удивительным решением.

– Почему?

– Туомас на протяжении двух с половиной сезонов комплектовал команду, создавал ее с расчетом, что она будет доминировать не только в России, но и в Лиге чемпионов. Относился к «Зениту» как к серьезному проекту на будущее. И вдруг ушел.

– А разве после пяти поражений подряд не возникло ощущение безысходности­?

– Хорошо, что период неопределенности оказался максимально коротким. Нам быстро объявили, что главным назначен Андрей Владимирович Толочко. Но и перед уходом Туомаса я не считал, что мы уперлись в тупик.

– Ситуация выглядела контролируемой?

– Все можно было исправить – и психологическую атмосферу, и физические кондиции, и игру. Да, он сам все объявил нам, извинился, и все же остались вопросы.

Можно было проанализировать все снова, поговорить с теми игроками, с которыми раньше общался меньше, еще раз задаться вопросом – что мешает «Зениту» реализовывать тренерские идеи.

Но, воспринимая «Зенит» серьезным проектом, Саммелвуо из проекта ушел, – сказал Воронков.