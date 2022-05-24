Туомас Саммельвуо: «Со стороны ВФВ было понимание, что если я продолжу работу на посту главного тренера, то могу оказаться под большим давлением в Финляндии»

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу сообщил, что во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с пониманием отнеслись к его уходу из команды.

Ранее стало известно, что контракт с финским специалистом, истекший 31 декабря, не был продлен.

сообщила, что все понимают, что если я продолжу работу на посту главного тренера, то могу оказаться в плохом свете и под большим давлением в Финляндии. С их стороны было полное понимание.

Обсуждалось возможное трехлетнее продление [контракта] до Олимпийских игр в Париже. Соглашение так и не было заключено», – цитирует Саммельвуо ТАСС со ссылкой на эфир телерадиокомпании Yle.