Экс-главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо награжден орденом Дружбы

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо награжден орденом Дружбы.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, наградить орденом Дружбы Саммельвуо Туомаса Петтери, гражданина Финляндской Республики», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Саммельвуо возглавил сборную России в 2019 году. Контракт с финским специалистом, истекший 31 декабря 2021-го, не был продлен.

Под руководством Саммельвуо сборная России выиграла Лигу наций-2019 и дошла до финала Олимпиады-2020 в Токио.