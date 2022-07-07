Андрей Воронков: «Сейчас нахожусь в отпуске, где прохожу реабилитацию по состоянию здоровья. Планы по трудовой деятельности не комментирую»

Бывший главный тренер калининградского рассказал, что проходит медицинскую реабилитацию.

«Я сейчас нахожусь в отпуске, где прохожу реабилитацию по состоянию здоровья. Что касается планов по трудовой деятельности, я это не комментирую», – сказал Воронков.

12 мая в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

Всероссийская федерации волейбола (ВФВ) отстранила тренера на два года.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет