«Очень много сталкивалась с вопросами про допинг в российском спорте, медведей, водку». Волейболистка Руссу о стереотипах в отношении России

Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский клуб «Альба Блаж», рассказала об иностранных стереотипах по отношению к России.

– Как вас приняли девушки из команды?

– У нас очень мало местных игроков. Большинство игроков из Сербии. Есть девочки из Болгарии, Греции. Мы как-то все съехались вместе, поэтому было легко, что не я одна там являюсь легионером. Мне было комфортно в команде с первого дня.

– Обошлось без стереотипных вопросов про Россию?

– Нет. Это было больше в шуточной форме. Очень много я сталкивалась с вопросами про допинг в российском спорте, медведей, водку. Это основное, – рассказала Руссу.