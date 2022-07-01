Лига наций (жен). США сыграют с Сербией, Бразилия против Болгарии, другие матчи

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1 июля пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

Германия – Бельгия – 2.00

 

США – Сербия – 5.00

 

Китай – Доминиканская Республика – 13.30

 

Италия – Южная Корея – 16.30

 

Бразилия – Болгария – 20.00

 

Бельгия – Нидерланды – 23.00

 

Турнирное положение: США – 8 побед – 1 поражение (24 очка), Япония – 8-1 (24),  Бразилия – 8-2 (23), Италия – 7-2 (20), Китай – 6-4 (20), Турция – 6-4 (19), Сербия – 6-3 (17), Таиланд – 5-5 (15), Канада – 4-5 (12), Доминиканская Республика – 4-6 (12), Польша – 4-6 (11), Болгария – 3-6 (9), Бельгия– 3-6 (6), Германия – 2-6 (8), Нидерланды – 2-8 (8), Южная Корея – 0-10 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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