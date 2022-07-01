Лига наций (жен). США сыграют с Сербией, Бразилия против Болгарии, другие матчи

1 июля пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
Германия – Бельгия – 2.00
США – Сербия – 5.00
Китай – Доминиканская Республика – 13.30
Италия – Южная Корея – 16.30
Бразилия – Болгария – 20.00
Бельгия – Нидерланды – 23.00
Турнирное положение: США – 8 побед – 1 поражение (24 очка), Япония – 8-1 (24), Бразилия – 8-2 (23), Италия – 7-2 (20), Китай – 6-4 (20), Турция – 6-4 (19), Сербия – 6-3 (17), Таиланд – 5-5 (15), Канада – 4-5 (12), Доминиканская Республика – 4-6 (12), Польша – 4-6 (11), Болгария – 3-6 (9), Бельгия– 3-6 (6), Германия – 2-6 (8), Нидерланды – 2-8 (8), Южная Корея – 0-10 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.