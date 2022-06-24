Лига наций. Япония сыграет с Францией, Италия против Словении, другие матчи

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25 июня июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

Аргентина – Нидерланды – 6.00

 

Япония – Франция – 10.00

 

Канада – Иран – 13.30

 

Италия – Словения – 14.00

 

Польша – Австралия – 16.30

 

США – Болгария – 20.00

 

Турнирное положение: Франция – 5 побед – 1 поражений (15 очков), Польша – 5-1 (15), Япония – 5-1 (15), США – 5-1 (14), Италия – 4-2 (13), Бразилия – 4-3 (12), Нидерланды – 4-3 (12), Словения – 3-3 (9), Иран – 3-4 (9), Сербия – 3-4 (8), Германия – 3-4 (7), Аргентина – 2-5 (7), Китай – 2-5 (6), Канада – 2-5 (6), Болгария – 1-4 (6), Австралия – 0-5 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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