Лига наций. Япония сыграет с Францией, Италия против Словении, другие матчи

25 июня июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
Аргентина – Нидерланды – 6.00
Япония – Франция – 10.00
Канада – Иран – 13.30
Италия – Словения – 14.00
Польша – Австралия – 16.30
США – Болгария – 20.00
Турнирное положение: Франция – 5 побед – 1 поражений (15 очков), Польша – 5-1 (15), Япония – 5-1 (15), США – 5-1 (14), Италия – 4-2 (13), Бразилия – 4-3 (12), Нидерланды – 4-3 (12), Словения – 3-3 (9), Иран – 3-4 (9), Сербия – 3-4 (8), Германия – 3-4 (7), Аргентина – 2-5 (7), Китай – 2-5 (6), Канада – 2-5 (6), Болгария – 1-4 (6), Австралия – 0-5 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.