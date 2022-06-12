Лига наций. Бразилия сыграет с Китаем, Франция против Польши и другие матчи

12-13 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований.
Мужчины
Групповой этап
12 июня
Бразилия – Китай – 16.00
Франция – Польша – 18.00
Иран – Япония – 19.00
Аргентина – Италия – 21.00
Нидерланды – Австралия – 22.00
13 июня
Болгария – Канада – 0.00
Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Франция – 3-0 (9), Германия – 3-1 (7), Япония – 2-1 (7), Польша – 2-1 (6), Бразилия – 2-1 (6), Италия – 2-1 (6), Иран – 2-1 (6), Сербия – 2-0 (6), Словения – 2-2 (6), Аргентина – 1-2 (3), Нидерланды – 1-2 (3), Болгария – 0-3 (1), Китай – 0-3 (0), Австралия – 0-3 (0), Канада – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.