Лига наций. Бразилия сыграет с Китаем, Франция против Польши и другие матчи

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12-13 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

Групповой этап

12 июня

Бразилия – Китай – 16.00

 

Франция – Польша – 18.00

 

Иран – Япония – 19.00

 

Аргентина – Италия – 21.00

 

Нидерланды – Австралия – 22.00

 

13 июня

Болгария – Канада – 0.00

 

Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Франция – 3-0 (9), Германия – 3-1 (7), Япония – 2-1 (7), Польша – 2-1 (6), Бразилия – 2-1 (6), Италия – 2-1 (6), Иран – 2-1 (6), Сербия – 2-0 (6), Словения – 2-2 (6), Аргентина – 1-2 (3), Нидерланды – 1-2 (3), Болгария – 0-3 (1), Китай – 0-3 (0), Австралия – 0-3 (0), Канада – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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