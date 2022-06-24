Лига наций. Япония сыграет с Италией, Бразилия против Ирана и другие матчи

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24 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Игры сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

Германия – Нидерланды – 6.00

 

Аргентина – Китай – 10.00

 

Сербия – Канада – 13.30

 

Япония – Италия – 14.00

 

Иран – Бразилия – 16.30

 

Австралия – Болгария – 20.00

 

Турнирное положение: Франция – 5 побед – 1 поражений (15 очков), Польша – 5-1 (15), США – 5-1 (14), Япония – 4-1 (13), Италия – 4-1 (12), Нидерланды – 3-3 (9), Бразилия – 3-3 (9), Словения – 3-3 (9), Иран – 3-3 (9), Германия – 3-3 (7), Китай – 2-4 (6), Сербия – 2-4 (6), Канада – 2-4 (5), Болгария – 1-4 (5), Аргентина – 1-5 (4), Австралия – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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