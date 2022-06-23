Лига наций. Франция сыграет с Нидерландами, Польша против Канады и другие матчи

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23 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

23 июня

Франция – Нидерланды – 6.00

 

Китай – Германия – 10.00

 

Польша – Канада – 13.30

 

Аргентина – Словения – 14.00

 

Сербия – Бразилия – 16.30

 

США – Иран – 20.00

 

Турнирное положение: США – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Япония – 4-1 (13), Франция – 4-1 (12), Польша – 4-1 (12), Италия – 4-1 (12), Нидерланды – 3-2 (9), Германия – 3-2 (7), Сербия – 2-3 (6), Бразилия – 2-3 (6), Словения – 2-3 (6), Иран – 2-3 (6), Канада – 2-3 (5), Болгария – 1-4 (5), Аргентина – 1-4 (4), Китай – 1-4 (3), Австралия – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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